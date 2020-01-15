جلسة للبرلمان العربي بمشاركة عقيلة صالح

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، بحضور رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية.

وتنطلق اجتماعات لجان البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك للتحضير لأعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان سيعقد الأربعاء جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي سيلقى كلمة أمام البرلمان العربي يستعرض فيها مواقف السعودية ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأكد السلمي رفضه التام للقرار الذى صدر عن البرلمان التركي، بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مُشددا على أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.