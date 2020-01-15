ألمانيا تدعو 11 دولة لـ “مؤتمر برلين” حول ليبيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رسمياً عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد المقبل.

ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤوساء الدول والحكومات، لــ أميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا – حسب ما أوردته وكالة الانباء الألمانية، التي توقعت مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتن، مضيفةً إلى أنه لم تتضح بعد مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.. ووجهت الدعوة ليبياً إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس رئاسي الوفاق فائز السراج .

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