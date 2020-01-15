اخبار ليبيا الان

ألمانيا تدعو 11 دولة لـ “مؤتمر برلين” حول ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رسمياً عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته في العاصمة الألمانية الأحد المقبل.

ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤوساء الدول والحكومات، لــ أميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا – حسب ما أوردته وكالة الانباء الألمانية، التي توقعت مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتن، مضيفةً إلى أنه لم تتضح بعد مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.. ووجهت الدعوة ليبياً إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس رئاسي الوفاق فائز السراج .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا المانيا و لا ال 11 دوله يقدروا يفرضوا علينا السراج الذيوث مجهول الاصل الذي تنازل عن كرامته و باع شرفه و يفرضوا علي كمشة لقطاء مرتزقه ارهابيين. باذن الله الجهاد هو سبيلنا لطرد هذا المعفن و خنازير الفرقاطه و كل من يتطاول تلي ليبيا

    رد