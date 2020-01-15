عقب تعثر مفاوضات موسكو.. تجدد الاشتباكات في طرابلس

أفاد وسائل اعلام ومصادر من طرابلس أن الاشتباكات تجددت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني في محور الرملة، جنوب غربي العاصمة الليبية.

وقالت قوات حكومة الوفاق إنها ردت بالمدفعية الثقيلة على قصف مدفعي من قوات الجيش الوطني.

كما شهدت مناطق التوغار والساعدية تجدد الاشتباكات المسلحة بالمنطقة بمختلف الاسلحة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، حذر قادة عسكريون في حكومة الوفاق من خرق وقف اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري، ومِـن إمكانية انهيار هذا الاتفاق.

وكان مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق قد أكد في وقت سابق أن قوات الجيش الوطني بدأت حشد قواتها جنوبي العاصمة تمهيدا لاستئناف هجماتها على الأرجح، وذلك بعد ساعات من مغادرة حفتر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسيا وتركيا.

وأوضح المصدر العسكري الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم رصد وصول مدرعات إماراتية ومدفعية مجرورة إلى مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وهي مركز العمليات الرئيسي لقوات الجيش الوطني.

وبحسب المتحدث نفسه، فإن الدعم المتواصل لقوات حفتر لم يتوقف حتى بعد إعلان الهدنة ليلة الأحد الماضي، وهو “ما يثبت أن حفتر أراد الهدنة لإعادة ترتيب قواته”، ويضيف أن فرق الرصد التابعة لقوات الوفاق رصدت حشودا في محوري صلاح الدين وعين زارة.

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