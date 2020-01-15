اللجنة الأمنية طبرق تضبط أسماك متعفنة بأحد البرادات بالمنطقة الصناعية

أخبار ليبيا24-خاص

ضبطت اللجنة الأمنية المشتركة المكلفة من المنطقة العسكرية طبرق والشرطة العسكرية والحرس البلدي وعضو من المجلس التسييري للبلدية والدعم المركزي كمية كبيرة من الأسماك المتعفنة.

أكد عضو المجلس البلدي هاشم أمصادف الذي يرأس هذه اللجنة لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الكمية ضبطت أثناء مرور اللجنة على أحد البرادات التي تخص أحد المواطنين بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أمصادف أنه تم سحب الكمية بالكامل وقد صدرت التعليمات الفورية بإتلافها حسب الطرق القانونية المتبعة.

وأشار عضو المجلس رئيس اللجنة إلى أن هذه الحملة مستمرة على كل المحلات الخاصة ببيع الأسماك وكذلك الرياشات.

وذكر أمصادف أن اللجنة أغلقت عدد من الرياشات التي كانت سبباً في إغلاق عدد من قنوات التصريف بسبب الفضلات.

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