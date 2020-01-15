مجلس النواب يناقش التجاوزات التي ترتكبها البعثة الأممية

ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب ناقش خلال الجلسة التي عقدت بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه ناقش التجاوزات التي ترتكبها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

الجلسة خلصت وفقاً للموقع الرسمي للمجلس إلى الإتفاق على توجيه خطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي لدى ليبيا بأن أي تواصل لا يكون بشكل فردي وإنما من خلال رئاسة مجلس النواب وبصفته الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادة الليبيين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بأن المجلس صوت اليوم على إعتماد عدد من السفراء الذين انحازوا لشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية الشرعية المنبثقة عنه.

وتم اعتماد كلاً من صلاح الدين يوسف عيسى سفيراً لدولة ليبيا لدى جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية وصبري علي بركة سفيراً لدولة ليبيا لدى جمهورية غينيا كوناكري وعبدالحميد عبدالله عبدالعزيز سفيراً لدولة ليبيا لدى جمهورية بيلاروسيا.

كما أشار إلى أن المجلس صوت بالإجماع في جلسة اليوم على إعلان مدينة ” العزيزية ” مدينة منكوبة نظراً للأوضاع التي تمر بها المدينة.

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