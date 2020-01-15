مقتل الطبيب الذي صور أحد المرتزقة السوريين وهو يتلقى العلاج في مستشفى بطرابلس

أخبار ليبيا24

ادعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء أنها ضبطت تشكيلًا عصابيًا يمتهن السطو المسلح والحرابة وسرقة السيارات من قبل وحدة التدخل السريع بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس.

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحقيق مع أفراد هذا التشكيل العصابي اعترفوا بسرقتهم لسيارة نوع كيا كادينزا، واتكابهم جريمة قتل صاحب السيارة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان صاحب السيارة منذ حادثة السطو المسلح عليه، وبالاستدلال مع هؤلاء المجرمين تم العثور على جثة المجني عليه.

وتبين أن الجثة تعود لطبيب التخدير محمد عياد وهو الذي قام الأيام القليلة الماضية بتصوير مقطع فيديو لأحد المرتزقة السوريين يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات طرابلس.

وأكد مصدر مطلع أنه تم العثور على جثة الطبيب عياد داخل إحدى استراحات عين زارة قيد الانشاء من قبل الميلشيات المسلحة في العاصمه بعد أيام من اعتقاله بتهمة تصوير أحد المرتزقة السوريين وهو جريح في إحدى المستشفيات في طرابلس.

وشكك المصدر في ادعاء وزارة الداخلية التابعة للوفاق وتبرريها الحادثة على أنها سطو مسلح مع أن سيارة الطبيب وجدت في مكان تصفيته في نفس الاستراحة المهجورة ما يعني أنه اقتيد إلى ذلك المكان وتم قتله وتركه هو وسيارته.

وكان متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يتحدث فيه المصور – المجني عليه الدكتور محمد عياد – مع أحد الجرحى من المرتزقة الجنسية السورية وهو يتلقى العلاج في أحد مشافي العاصمة الليبية طرابلس.

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