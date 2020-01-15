إيطاليا: إن توفرت الشروط الآمنة سنرسل جنودنا إلى ليبيا

أبدت الحكومة الإيطالية استعدادها، لإرسال جنودها إلى ليبيا، لمراقبة عملية وقف إطلاق النار، إن توفرت الطروف الآمنة ضمن السياق السياسي الواضح للغاية.

وصرّح رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، في حال لم تتوفر الظروف الآمنة في ليبيا، لن نرسل جنودنا إلى ليبيا.

وحول عملية التزام إيطاليا بمراقبة السلام في ليبيا، أوضح كونتي،”لا نستبعد على الإطلاق هذه الفرضية. سنتحدث عن ذلك في برلين”، مضيفا بقوله: “إذا نجحنا في إعطاء عنوان سياسي لهذه الأزمة الليبية، فإن إيطاليا مستعدة بالتأكيد للقيام بذلك، بمراقبة وقف إطلاق النار”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية، إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة في ليبيا، لضمان أمن القوات الإيطالية.

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