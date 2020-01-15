عقيلة صالح: الجيش سيكمل مهمة “تحرير طرابلس”

طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الدول العربية بضرورة العمل لوضع حدّ للتدخلات الخارجية في الملف الليبي.

واتهم صالح خلال كلمة له خلال جلسة البرلمان العربي المنعقد في القاهرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإحياء “إرث الظلم العثماني” في ليبيا، متسائلا عن أي إرث لأجداده في ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان، أن معركة الجيش في طرابلس لن تتوقف، مضيفا بقوله: “الجيش سيستكمل مهمته في تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات، وقريبا سنستكمل المهمة ونعيد العاصمة المختطفة لحضن الدولة”.

وأشار المستشار عقيلة صالح، إلى أن حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي، وأنها لا تملك الحق في توقيع اتفاقيات سياسية دولية، داعيا البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي.

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