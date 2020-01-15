وزير الدفاع الإيطالي: لا تهديدات لجنودنا في مدينة مصراتة.. ومشاركة حفتر في مؤتمر برلين له قيمة إيجابية

ليبيا – رأى وزير الدفاع في الحكومة الايطالية لورينزو غويريني أن وقف التدفق المستمر للأسلحةلصالح طرفي الصراع في ليبيا يكتسي أهمية مفصلية لتجنب عودة الإشتباكات.

الوزير نوّه في جلسة إحاطةً مشتركة أمام لجنتي الدفاع بمجلس النواب والشيوخ اليوم الأربعاء قال:”إن المكون البحري لعملية صوفيا الاوروبية الذي تم تجميده وسيتخذ قرار بشأن مستقبله في نهاية شهر آذار/مارس كان يعمل بالفعل على تنفيذ حظر توريد السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة”.

وأردف غويريني:”وبهذا المعنى أعتقد أنه يتعين بذل كل جهد ممكن للعودة إلى تنفيذ هذه المهمة الأساسية التي يمكن أن تصبح محورية للعملية الاوروبية بمياه البحر الابيض المتوسط”.

وأضاف:”لا توجد تهديدات مباشرة للجنود الايطاليين في مدينة مصراتة غربي ليبيا”

وزير الدفاع الإيطالي إختتم بالقول:”على الرغم من أن الجيش الوطني الليبي فرض سيطرته على مدينة سرت فإن مصراتة أكثر عرضة لأهداف الجنرال خليفة حفتر ويبدو أنه لا توجد تهديدات مباشرة على قواتنا في الوقت الراهن”.

وتحدث لورينزو غويريني الاربعاء عن قيمة إيجابية لمشاركة قائد الجيش المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين يوم الاحد المقبل.

غويريني مخاطباً جلسة مشتركة للجنتي الدفاع بمجلسي النواب الشيوخ في إيطاليا وفقاً لما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية قال:”إن صمود وقف إطلاق النار لأجل غير محدود يبقى الهدف الأساسي لتطوير حوار سياسي بين الليبيين يقود في نهاية المطاف إلى وقف نهائي للأعمال العدائية وإلى حل الأزمة الإنسانية الجارية هناك”.

وأردف الوزير الايطالي:”في هذا السياق فإن خبر مشاركة حفتر في مؤتمر برلين له بالتأكيد قيمة إيجابية”.

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