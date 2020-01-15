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المشري: عدم توقيع حفتر على وقف إطلاق النار عبث لن يسمح رعاة الاتفاق بمروره

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص 

اتهم رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بأنه الطرف الرافض والمعرقل لمقترحات حليفه الأساسي روسيا، معتبرًا عدم توقيع الأخير على قرار وقف إطلاق النار عبث لن تسمح به الدول رعاة الاتفاق أن يمر هكذا.

المشري أضاف أنه عقب مغادرة خليفة حفتر روسيا دون توقيع كان هناك نوع من الاستياء وعدم الرضا لأنه على مدار يومين جرى تعطيل وزيري خارجية ودفاع لدولتين كبيرتين ووجود المجلس الرئاسي ثم ينصرف دون توقيع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نقلته روسيا اليوم، أمس الثلاثاء، إن حفتر غادر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق، وأكدت أن موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا، من أجل التوصل إلى تسوية.

يشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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تعليقات

  • هذا الخنزير المنجوس القدر اللواطي. قال انه مستعد تسليم طرابلس لاردوخان و لن يسلمها لحفتر. اقول له يا تيس اردوخان و المردف اللي معاه يمكنك تسليم زوجتك و بناتكم لهم. اما طرابلس يا عرص ماهيش ليك. لناسها يا ذيوث

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    • طرابلس لناسها إللي ويدافعون عنها ويموت دونها ليلا ونهارا ولن يدخلها حفتر بالقوة أبدا (إلا صاغرا أو مقبض اليدين ومقنع الوجه) ولا نرغب أن نرى لأي شخص ليبي عمره ٧٧ وقضى معظم عمره اسير في تشاد وعشرين سنة لاجئ في أمريكا. نريد لحفتر حياه كريمه مع قبيلته وأهله حتى الموت.

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