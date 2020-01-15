مجلس النواب يناقش تجاوزات البعثة الأممية لدى ليبيا

استأنف مجلس النواب أمس جلسته الرسمية في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وحضور عدد من النواب، وذلك لاستكمال بنود جدول أعماله.

المجلس ناقش خلال الجلسة التجاوزات التي ترتكبها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وتم الاتفاق على توجيه خطاب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي بأن أي تواصل يكون من خلال رئاسة مجلس النواب وليس بشكل فردي.

كما اعتمد المجلس عددا من السفراء الذين انحازوا لشرعية البرلمان والحكومة الليبية، كما تم إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة نظرا للأوضاع التي تمر بها.

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