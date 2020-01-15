ماس: نستهدف تقويض قدرة الأطراف الليبية على مواصلة الصراع العسكري

أكد وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس أن «اتفاق برلين» يستهدف تقويض قدرة أطراف الحرب في ليبيا على مواصلة الصراع العسكري «على المديين المتوسط والقريب» بهدف تمهيد الطريق لعملية سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة، وفق ما نقله موقع «دويتشه فيلا» الألماني.

جاء ذلك خلال كلمة ماس عن مؤتمر ليبيا الذي ستستضيفه العاصمة برلين يوم الأحد المقبل، على هامش جلسات الكتلة البرلمانية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء.

وأعرب ماس في كلمته عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن ليبيا خلال مؤتمر برلين، وقال: «وصلنا الآن لنقطة نعتقد فيها أننا نستطيع التوصل لمثل هذا الاتفاق مع جميع المشاركين، في مثل هذا المؤتمر».

وأضاف ماس: «هذا المؤتمر هو شرط ألا يكون الحل في ليبيا عسكريا، بل سياسي». مؤكدا أنه «توصل في هذه الأثناء مع جميع المعنيين لنص اتفاق وذلك ضمن عملية برلين بشأن الصراع الليبي».

وتابع: «نعتزم مناقشة هذا النص مرة أخرى مع جميع المشاركين في هذا المؤتمر، وإقراره، إذا نجحنا في ذلك». موضحا أن هذا الاتفاق «يحقق شرط أن يصبح طرفا الحرب الأهلية في ليبيا، على المدى المتوسط والبعيد، غير قادرين على القيام بهذا الصراع العسكري، وبدلا من ذلك ستبدأ عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة».

وأشارت «دويتشه فيلا» إلى أن تعليق ماس «كان متحفظا على النهاية غير الناجحة للمحادثات في موسكو بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا»، حيث اكتفى بالقول «إن وقف إطلاق النار مفيد بالتأكيد، ولكن مؤتمر يوم الأحد وعملية برلين برمتها يراد منها أن تتفق الدول ذات النفوذ في ليبيا على ألا تقدم دعما عسكريا للأطراف المتحاربة، مستقبلا، والتوصل على هذا الأساس إلى حظر تزويد أي من الطرفين في ليبيا بالسلاح، وبذلك تحقيق وقف لإطلاق النار».

وبيّن وزير الخارجية الألماني أنه «لذلك فإن المفاوضات التي تمت تحت إشراف الجانب الروسي والتركي كانت مفيدة بالتأكيد.. ولكن عملية برلين تتجاوز ذلك بكثير» وفق ما نقله «دويتشه فيلا».

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