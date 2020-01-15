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الخارجية الفرنسية: مباحثات موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> الخارجية الفرنسية: مباحثات موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

الخارجية الفرنسية: مباحثات موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين

15 January, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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