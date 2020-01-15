<br /> الخارجية الفرنسية: مباحثات موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

الخارجية الفرنسية: مباحثات موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين 15 January, 2020 رابط مختصر



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