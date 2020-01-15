اخبار ليبيا الان الخارجية الفرنسية: مباحثات موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين تم النشر منذُ يوميناضف تعليقاًمصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> الخارجية الفرنسية: مباحثات موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الخارجية الفرنسية: مباحثات موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل الأطراف احترام وقف إطلاق النار قبل مؤتمر برلين 15 January, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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