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جامعة الجفرة تقيم حفل تكريم لخريجها للعام الجامعي 2018 – 2019

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت جامعة الجفرة حفل تكريم لخريجيها للعام الجامعي 2018 – 2019، وذلك بتوزيع شهائد التخرج على الطلبة، وشهائد الشكر على عدد العاملين والجهات التي كان لها دور بارز في مسيرة الكلية.

وتخلل حفل التكريم عرض شريط مرئي يتضمن المسيرة العلمية للكلية، وكلمات الترحيب بالطلاب الجدد، والإشادة بالدور البارز للكلية في تخريجها كوادر قادرة على تأسيس مجتمع تسوده العدالة والقانون.

كما أثنى الخريجون على كافة الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية، ابتداء من الطاقم التعليمي وانتهاء بالعاملين بها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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