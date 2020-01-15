جامعة الجفرة تقيم حفل تكريم لخريجها للعام الجامعي 2018 – 2019

أقامت جامعة الجفرة حفل تكريم لخريجيها للعام الجامعي 2018 – 2019، وذلك بتوزيع شهائد التخرج على الطلبة، وشهائد الشكر على عدد العاملين والجهات التي كان لها دور بارز في مسيرة الكلية.

وتخلل حفل التكريم عرض شريط مرئي يتضمن المسيرة العلمية للكلية، وكلمات الترحيب بالطلاب الجدد، والإشادة بالدور البارز للكلية في تخريجها كوادر قادرة على تأسيس مجتمع تسوده العدالة والقانون.

كما أثنى الخريجون على كافة الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية، ابتداء من الطاقم التعليمي وانتهاء بالعاملين بها.

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