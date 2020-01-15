ألمانيا: اتفاقية السراج وأردوغان خارج نقاشات.. ولن نقبل بتضرر الشركاء منها

العنوان_برلين

أكدت الحكومة الألمانية أن الاتفاقية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج خارج جدول طاولة مفاوضات مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل.

ورد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر، اليوم الأربعاء، على غياب أثينا عن طاولة مفاوضات مؤتمر برلين، قائلا إن بلاده تتفهم القلق اليوناني المشروع حول مستقبل ليبيا، لكن المؤتمر لن يتعامل مع “قضايا الحدود البحرية”.

وأشار ديمر إلى أن المؤتمر يهتم بالصراع بين الأطراف الليبية، وأن عملية اختيار حضور المشاركين في المفاوضات تمت وفق معايير وتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة في كل خطوة، متابعا: “لقد تم تنظيم عملية برلين بشكل مختلف عن الجهود السابقة لتحقيق السلام في ليبي كخطة مع مراحل مختلفة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة”.

وردا على سؤال حول “المذكرات” الموقعة بين تركيا وليبيا، قال راينر برويل المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية “هذا ببساطة ليس محور المؤتمر ولا يهمه”، مؤكدا أنه “يجب تحديد الحدود البحرية وفقًا للقانون البحري الدولي، وهذا أمر لا يمكن لبلدين تحديده على حساب أطراف ثالثة”،

وأشار برويل إلى أن ألمانيا لم تتعرف على تفاصيل هذا الاتفاق لتقييمه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده لا تقبل تُلحقهذه الاتفاقية الضرر بشريك لها في الاتحاد الأوروبي.