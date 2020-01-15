السيطرة على تسرب مياه النهر الصناعي من محطة شرق بني وليد

استطاع مهندسو شركة المياه والصرف الصحي ببلدية بني وليد السيطرة على تسرب مياه النهر الصناعي من المحطة 512 بالمسار الأوسط الذي يمر بوادى المعمورة شرق المدينة.

وذكر أحد المهندسين لـ«بوابة الوسط» أن التسرب كاد أن يتسبب في توقف المسار الأوسط لفترات طويلة، موضحا أنه حدث بسبب العبث والوصلات غير الشرعية التي قام بها أحد المواطنين.

وأضاف المصدر أنه بعد استكمال أعمال الصيانة جرى تشغيل المحطة وفتح المسار لتأمين استمرار التدفق المائي إلى مناطق وأحياء بني وليد وباقي المدن الليبية.

وناشدت شركة المياه والصرف الصحي، كافة الأهالي ببني وليد والمدن التي يمر بها مسار مشروع النهر الصناعي حماية المسارات من التخريب والنهب والسرقة والتوصيلات غير الشرعية التي تؤثر على تدفق المياه.

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