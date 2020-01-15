توقف محطة سوسة لتحلية المياه عن العمل

توقفت محطة تحلية المياه في مدينة سوسة بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، عن العمل بشكل كامل بسبب خروج الوحدة الثالثة عن الخدمة، فيما يحاول المهندسون والفنيون العاملون بالمحطة إعادة تشغيلها لتوفير مياه الشرب للمنطقة.

وقال مصدر بالمحطة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، إن الوحدة خرجت عن العمل «بسبب مشاكل في الغلاية، وكذلك محاولة تشغيل الوحدة الرابعة وإيقافها أثناء التشغيل بسبب وجود مشكلة في الغلاية».

وأضاف المصدر أن قسم الصيانة بالمحطة يعمل حاليًا على إعادة تشغيل المحطة بعد اللجوء لأحد الحلول الثانوية، لعدم وجود حل جذري للمشاكل بالمحطة وعدم اهتمام الجهات المسؤولة بإجراء أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة لها.

وانقطعت المياه عن العديد من مناطق الجبل الأخضر، في واقعة ليست الأولى بالمنطقة التي تشهد بين فترة وأخرى انقطاع مياه الشرب نتيجة الأعطال المتكررة التي تحدث في محطة سوسة لتحلية مياه البحر، وسط تحذيرات رسمية من حدوث عجز في المعدل اليومي لإنتاج مياه الشرب.

وأشار أحد مهندسي إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في منطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، المهندس معاوية المصراتي، في تصريحات سابقة إلى «ارتفاع نسبة العجز الحاصل إلى أكثر من 98 ألف متر مكعب».

وأوضح المصراتي أن ارتفاع نسبة العجز في مياه الشرب يعود إلى تعطل آبار المياه في منطقة الجبل الأخضر، التي تتطلب صيانة عاجلة، مضيفًا أن كمية المياه المنتجة في المنطقة تبلغ نحو «100 ألف متر مكعب، في حين أنها تحتاج إلى أكثر من 199 ألف متر مكعب في اليوم الواحد».

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