الفريق الأمريكي لجمعية “نوفاك” يبدأ في إجراء علميات قلب للأطفال بطبي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل مركز بنغازي الطبي صباح اليوم الفريق الأمريكي لجمعية “نوفاك” الأمريكية لجراحة قلب الأطفال بحضور عدد من الأطباء والمكتب الإعلامي بالمركز الطبي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمركز إن الفريق الأمريكي بدأ مساء اليوم الأربعاء في إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية للأطفال، بعد تجهيز غرف العمليات الجراحية والعنايات بشكل كامل من معدات ومستلزمات طبية .

ومن جانبها، أكدت استشاري جراحة قلب الأطفال بالمركز الأستاذة الدكتورة نعيمة قوبعة وصول طاقم متكامل من جراحين وأطباء عناية فائقة وأطباء تخدير وفنين الرئة الصناعية، وتمريض متكامل.

قوبعة لفتت إلى أن الفريق سيبدأ في إجراء العمليات أول يومين من الأسبوع المقبل، منوهة إلى أنها عمليات غير معقدة إلى حدًا ما، ولكن لكي نعرف استعدادات غرف العمليات للقيام بعمليات أصعب مثل “رباعية فالوت، وصلات التشوهات المركبة بالقلب”.

استشاري جراحة قلب الأطفال بالمركز تابعت أنه لأول مرة سيكون معنا أطباء باطنة وأطباء ليبين من بنغازي ومن طبرق ومن أجدابيا ودرنة، مشيرة أننا سنحاول في الثلاثة الأسابيع القادمة أن نقوم بأكثر عدد ممكن من العمليات ونقدم أفضل خدمة للمرضى.

وذكرت أن عدد الحالات كبيرة في قائمة الانتظار، ومن المفترض أن تكون الزيارة من أربعة أسابيع وبسبب التعطيل الذي حدث للفريق في تونس ستكون الزيارة الفعلية ثلاثة أسابيع .

وأشارت إلى أن إجراء العمليات سيكون يوميًا صباحًا ومساء، بالإضافة إلى كشف يومي في عيادة الأطفال وستكون متواصلة حتى أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع .

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