وزير الدفاع التركي: ليبيا جارتنا عبر البحر وليست جارة لـ مصر.. والسؤال حول سبب تواجد قواتنا هناك لا معنى له

ليبيا – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء إن تركيا تسعى جاهدة لإنهاء العنف في كل من إدلب السورية وليبيا بحل سياسي.

أكار زعم في حديث للصحفيين بأنقرة بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية أن ليبيا هي جارتهم عبر البحر ومن غير المرجح أن يبقوا على الحياد، مدعياً بأنه تتواجد في ليبيا دول ليست جارة مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية متناسياً وجود حدود برية بين مصر وليبيا بطول 1115 كم.

واعتبر وزير الدفاع التركي أن السؤال حول سبب وجود الجيش التركي في ليبيا لا معنى له حسب تعبيره.

واختتم أكار بالحديث عن اتفاقية وقف اطلاق النار قائلاً : “لا أعتقد أن قوى أخرى تريد مواجهة القوات التركية على الأرض في ليبيا، ومن المبكر القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا قد انهار”، زاعماً بأن هناك من همس في أذن المشير حفتر ممن يزعجهم الدور المركزي لتركيا وروسيا في الأزمة الليبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية