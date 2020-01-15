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وزير الدفاع التركي: ليبيا جارتنا عبر البحر وليست جارة لـ مصر.. والسؤال حول سبب تواجد قواتنا هناك لا معنى له

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء إن تركيا تسعى جاهدة لإنهاء العنف في كل من إدلب السورية وليبيا بحل سياسي.

أكار زعم في حديث للصحفيين بأنقرة بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية أن ليبيا هي جارتهم عبر البحر ومن غير المرجح أن يبقوا على الحياد، مدعياً بأنه تتواجد في ليبيا دول ليست جارة مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية متناسياً وجود حدود برية بين مصر وليبيا بطول 1115 كم.

واعتبر وزير الدفاع التركي أن السؤال حول سبب وجود الجيش التركي في ليبيا لا معنى له حسب تعبيره.

واختتم أكار بالحديث عن اتفاقية وقف اطلاق النار قائلاً : “لا أعتقد أن قوى أخرى تريد مواجهة القوات التركية على الأرض في ليبيا، ومن المبكر القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا قد انهار”، زاعماً بأن هناك من همس في أذن المشير حفتر ممن يزعجهم الدور المركزي لتركيا وروسيا في الأزمة الليبية .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هههههههههه….شكلك يا خلوصى اكار لم تأخذ كفايتك اليوم من اللواااااط فى بيوت الدعارة و الشذوذ التركية…
    ابقى اطلب من إللى بينيكك انه يكون عنده ضمير و نيكك بذمة علشان تتكيف و تعرف انت بتقول اييييييه…يا كبير الشواذ…..ههههههههه

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  • يا خنزير يا فاسد. تركيا عمرها ما كانت جارتنا و لا نتشرف بحريتنا دوله عاهرات و مثليين و ارهابيين و لواطيين. و مصر هي شقيقتنا و جارتنا غصبا عنك و عن الذيوث السراج و البغل المشري.

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