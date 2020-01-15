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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

15 January, 2020

استقبل مركز بنغازي الطبي صباح اليوم الفريق الأمريكي لجمعية “نوفاك” الأمريكية لجراحة قلب الأطفال بحضور عدد من الأطباء والمكتب الإعلامي بالمركز الطبي.

و يتكون الفريق الطبي من طاقم متكامل من جراحين وأطباء عناية فائقة وأطباء تخدير وفنين الرئة الصناعية، وتمريض متكامل ،و سيبدأ في إجراء العمليات أول يومين من الأسبوع المقبل ،وفق ما أفادت به استشاري جراحة قلب الأطفال بالمركز الأستاذة الدكتورة نعيمة قوبعة.

و أضافت قوبعة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية ،أنه لأول مرة سيكون معنا أطباء باطنة وأطباء ليبين من بنغازي ومن طبرق ومن أجدابيا ودرنة، مشيرة أننا سنحاول في الثلاثة الأسابيع القادمة أن نقوم بأكثر عدد ممكن من العمليات ونقدم أفضل خدمة للمرضى.

وذكرت أن عدد الحالات كبيرة في قائمة الانتظار، ومن المفترض أن تكون الزيارة من أربعة أسابيع وبسبب التعطيل الذي حدث للفريق في تونس ستكون الزيارة الفعلية ثلاثة أسابيع .

وأشارت إلى أن إجراء العمليات سيكون يوميًا صباحًا ومساء، بالإضافة إلى كشف يومي في عيادة الأطفال وستكون متواصلة حتى أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع