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تصريحات جديدة لوزير الخارجية التركي بشأن رفض حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال وزير الخارجية التركي إن رفض حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار “أغضب الروس”.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك”: “لم يكن هناك وقف لإطلاق النار بسبب موقف حفتر السلبي. كان هناك اختلاف في الرأي حول الترجمة العربية للنص. وكانت هناك مفاوضات حول النص الإنجليزي”.

وأضاف: “بعد الوصول إلى هذه النقطة، طلب حفتر من الروس بعض الوقت. ثم قال “امنحنا وقتًا حتى صباح الغد”. وعرفنا أنهم غادروا روسيا في الصباح”.

وتابع: “لم تكن هناك مشكلة في محتوى النص. قالوا يومين، لنرى ما سيحدث غدًا”. “على الرغم من وجود توافق في الآراء بشأن النص، فإن انطباعنا بعد عدم التوقيع هو أن حفتر يبحث عن حل عسكري بدلاً من الحل السياسي”.

وأضاف مولود تشاووش أوغلو: ينبغي أن يستمر وقف إطلاق النار لكي ينجح مؤتمر برلين.

وقالت تركيا اليوم الأربعاء إن “من السابق لأوانه القطع بما إذا كان وقف إطلاق النار في ليبيا قد انهار بعدما رفض خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) توقيع اتفاق هدنة ملزم خلال محادثات أجريت هذا الأسبوع”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • لولا التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، لما كنا وصلنا لهذا المأزق وهذه الفرقة والحرب بين أبناء ليبيا…

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    • العيب فينا التدخلات الخارجية موجودة ولكن التنفيذ بايدينا، الدول التي (تستثمرفي الحرب) وتعمل على اطالتها لاطول وقت ممكن لاحداث اكبر قدر ممكن من الضرر والفرقة بين ابناء الوطن والسعي لصوملة ليبيا حتى لا تكون منافسا لها، لو بحثت بين المتدخلين لوجدت بعض منها من تشكل ليبيا خطرا على وجوده خاصة اقتصاديا لذلك فهم يسعون لاطالة امد الحرب ليس حبا في طرف ولكن لاستمرارها، ثقتنا في الله سبحانه كبيرة وعلى الظالم ستدور الدوائر، حفظ الله ليبيا واعان لك من سعى بكلمة خير لحقن الدماء وارجاع النازحين الى بيوتهم

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