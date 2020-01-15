“مؤتمر برلين” يجمع السراج بسلامة وويليامز

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، تناول عملية وقف إطلاق النار، والمشاورات الجارية لعقد مؤتمر برلين لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.

يشار إلى أن السراج تلقى دعوة رسمية لحضور المؤتمر، عبر اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء.

وذكر المكتب الإعلامي أن ماس جدد خلاله موقف بلاده الداعم للاستقرار في ليبيا، مؤكداً على أهمية العودة للمسار السياسي، وفقا لمقترحات المبعوث الأممي إلى ليبيا ومن خلال مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل.

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