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سلامة يكشف أمنيته من “مؤتمر برلين”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عن أمله في أن يفضي مؤتمر برلين القادم إلى وقف نهائي لإطلاق النار مما يسمح بعودة آمنة للنازحين إلى منازلهم ومناطقهم.

وجاءت تصريحات سلامة خلال زيارته اليوم إلى مركز ايواء النازحين في مدرسة الغنيمي، بمنطقة بن عاشور في طرابلس، رفقة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وقالت البعثة في حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إن ‏سلامة ونائبته استمعا إلى هموم ومعاناة النازحين داخلياً جراء الاقتتال في طرابلس، فيما أكد الممثل الخاص استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود والدعم للنازحين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • يا حيوان يا مجرم. وقف إطلاق النار معناه استمر مليشيات و مرتزقة السراج في اغتصاب طرابلس. اما نحن ليس لذينا علاقة بما تقوله بل علينا دعم جيشنا الوطني. الجيش العربي الليبي بقيادة المشير حفتر. و اننا عازمون علي مناصرته مهما كلفنا ذلك من امر. انت يا سلامه اتيت من حاضنة و بيئة ميليشياويه تحب الفوضي. فلن تكون ناصرا للنظام و للحق و للقانون. الجهاد لا يستطيع اي كلب في العالم ان يمنعه

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