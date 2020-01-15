سلامة يكشف أمنيته من “مؤتمر برلين”

أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عن أمله في أن يفضي مؤتمر برلين القادم إلى وقف نهائي لإطلاق النار مما يسمح بعودة آمنة للنازحين إلى منازلهم ومناطقهم.

وجاءت تصريحات سلامة خلال زيارته اليوم إلى مركز ايواء النازحين في مدرسة الغنيمي، بمنطقة بن عاشور في طرابلس، رفقة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وقالت البعثة في حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إن ‏سلامة ونائبته استمعا إلى هموم ومعاناة النازحين داخلياً جراء الاقتتال في طرابلس، فيما أكد الممثل الخاص استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود والدعم للنازحين.

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