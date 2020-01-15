وكيل «تعليم الوفاق» يتابع استئناف الدراسة بمدارس حي الأندلس في طرابلس

تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، الأربعاء، خلال جولة تفقدية رافقه خلالها مراقب التعليم ببلدية حي الأندلس، استئناف الدراسة بعدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم بالبلدية بعد توقفها لأكثر من عشرة أيام بسبب الحرب في طرابلس.

وشملت الجولة مدارس «الاتحاد» و«بيت المقدس» و«حسان بن ثابت» و«الاستقلال» و«قرجي»، وأطلع خلالها جمعة على سير العملية التعليمية بالمنطقة، وأوضح مديرو المدارس التي زارها وكيل التعليم أن مدارسهم شهدت إقبالًا كبيرًا من التلاميذ فاق 70% من إجمالي الكثافة الطلابية للمدارس في أول يوم لاستئناف الدراسة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

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وأعرب جمعة عن بالغ شكره للجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات والقائمين على العملية التعليمية بالمراقبة، وحرصهم على النهوض بمستوى التحصيل العلمي «في ظل الظروف العصيبة الراهنة».

وكان جمعة أعلن في وقت سابق اليوم استئناف الدراسة ببلديات حي الأندلس وسوق الجمعة وتاجوراء وطرابلس المركز وعين زارة، بداية من تاريخ اليوم، كما نفى الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجيل بداية الدراسة إلى يوم الأحد المقبل.

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