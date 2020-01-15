الثني يناقش آلية تشغيل الطائرات المُرتقب شراؤها

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبدالقادر، الخطط الموضوعة لتجهيز كافة المطارات والموانئ التابعة لـ”المؤقتة” وكيفية تسهيل عملها بالشكل المطلوب، وخطة الهيئة لسنة 2020 لاعتمادها.

ووفق بيان للحكومة، فقد تناول الاجتماع الذي عقد بمقرها في بنغازي بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الطاهر الهمالي، وضع آلية وضوابط قانونية لتشغيل الطائرات التي سبق أن منح الإذن للهيئة بالتعاقد لشرائها وتشغيلها بإشراف الهيئة، للتخفيف من الأزمة الخانقة في قطاع الطيران المدني.

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