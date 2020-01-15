تعرف على  القائد العسكري التركي المُكلف بتدريب قوات الوفاق في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وسائل إعلام تركية، أنه تقرر تعيين قائد عسكري برتبة عميد، يُدعى، “خليل سويصل”، لتدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا.

وحسبما ذكرت وكالة “ستيب” السورية، نقلاً عن وسائل الإعلام التركية، كان المدعو “خليل سويصل”، يدُرب فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا، موضحة أنه كان يتولى قيادة فرقة مشاة تُسمى “سيرناك” بتركيا، وقائدًا للواء الثالث في القوات الخاصة التركية.

وأوضحت أن “خليل”، كان ضمن القوات التي عملت على صد محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي، رجب أردوغان، وشارك أيضًا في عملية درع الفرات شمال سوريا.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال اليوم الأربعاء، إن فريق تدريب وتعاون تركي يعمل الآن في ليبيا.

أكار أضاف ، في إفادة للصحفيين، نقلتها وكالة رويترز، أنه من السابق لأوانه الحديث عن انهيار وقف إطلاق النار هناك بعدما رفض قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر توقيع اتفاق هدنة خلال محادثات أجريت هذا الأسبوع في موسكو.

واستجابت الأطراف الليبية، في منتصف ليلة الثاني عشر من يناير الجاري للمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في جميع محاور طرابلس، إلا أن حفتر رفض توقيع اتفاق في موسكو العاصمة الروسية بشأن وقف إطلاق النار، متقبلاً وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، إن برلين دعت رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دون تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المُدرجة.

يشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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