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الغرياني: شرعاً..لا يجب الالتزام بالهدنة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 January, 2020

أبدى المفتي المعزول الصادق الغرياني، رفضه لقرار وقف إطلاق النار في طرابلس بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.

فخلال استضافته من اسطنبول في برنامجه الأسبوعي “الإسلام والحياة” المذاع عبر قناة “التناصح” “تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية”، اليوم الأربعاء، قال إن الهدنة ووقف إطلاق النار لها أحكام شرعية يجب الرجوع فيها لأهل العلم، مضيفا: “الناس في باب الهدنة يتذكرون فقط آية (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)”

وتابع الغرياني: “لا يجوز التوقيع على وقف إطلاق النار إذا لم يرجع العدو إلى المناطق التي جاء منها، وكان يجب أن لا يُبت في شأن يتعلق بمصير البلاد إلا بمشاورة واسعة تشمل جميع الأطراف المعنية، مستغربا من أن الفاصل الزمني بين تصريحات مسؤولي حكومة الوفاق بوجوب عودة الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، وبين توقيعهم على وقف إطلاق النار يوم واحد”

وأكد الصادق الغرياني، أن الهدنة التي تم توقيعها لا يجب الالتزام بها شرعاً، مضيفا: “نحن الآن أحوج ما نكون إلى المواصلة في إعداد العدة، فقد تبين أن العدو يراوغ وغير صادق”

وأردف: “لابد لحكومة الوفاق أن يأخذوا بالأسباب ويتم تعيين وزير دفاع، مخاطبا إياهم: “لا تكبّلوا أنفسكم بالتوقيع فالعدو لم يوقع وخرق الهدنة”، وفي معرض حديثه عن وفد الوفاق في موسكو قال: “لا نقارن وفد الوفاق بـ “حفتر”، بل نقارنهم بعمر المختار والسويحلي، وغيره من الأبطال”

كما أكد الصادق الغرياني، أن معظم مساجد ليبيا تدعم الجيش الليبي، متابعا: “أقول لأهل طرابلس..عندما يسكت الناس عن الظلم ولا ينكرونه، فإن العقاب يعمهم”

ووجه المفتي المعزول حديثه إلى حكومة الوفاق قائلا: “لا يجب الاستعجال في التوقيع على الاتفاقات قبل دراستها، ومعرفة عواقب ذلك على الوطن”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لعنك الله حتى الهدنة لا كلهم ليبيين وتعاركوا سيورهم يتفاهموا
    خليك انت في اسطنبول تحت سيدك ماهي هذي خدمة جدودك والعرق دساس
    الله لا يربحك

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  • انت تتبع الشريعة اليهودية ولاشأن لك بالاسلام وتجهل معنى الايات القرآنية قال تعالى : وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
    وراينا رسول الله يستغفر للمنافقين وعندما اراد سيدنا ابوبكر ان يمنع عطاياها للمنافقين الذين خاضوا فى عرض ابنته السيدة عائشة فى قصة الافك نزلت ايات قرانية تعاتبه فتراجع قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ / وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ / إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ / يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ / يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾

    النزول:

    قيل إن قوله ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم﴾ الآية نزلت في أبي بكر ومسطح بن أثاثة وكان ابن خالة أبي بكر وكان من المهاجرين ومن جملة البدريين وكان فقيرا وكان أبو بكر يجري عليه ويقوم بنفقته فلما خاض في الإفك قطعها وحلف أن لا ينفعه بنفع أبدا فلما نزلت الآية عاد أبو بكر إلى ما كان وقال والله إني لأحب أن يغفر الله لي والله لا أنزعها عنه أبدا عن ابن عباس وعائشة وابن زيد وقيل نزلت في يتيم كان في حجر أبي بكر حلف لا ينفق عليه عن الحسن ومجاهد وقيل نزلت في جماعة من الصحابة أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك ولا يواسوهم عن ابن عباس وغيره.

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  • تبت يداك ابا لهب ما اغنى عنك مالك وماكسبت من قطرائيل لتفسد فى الارض وتحرض على سفك الدماء وانت دجال لعين اعور مثل دجال اخر الزمان

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  • الشريعة الاسلامية رحمة للعالمين اما انت شيطان لعين تعمل لحساب اخوان الشياطين واخوان لوط فى اسطنبول والدعارة عندكم ركن من اركان الاخوان الخمس الكذب والخيانة والغجر والفجر فى الخصان وجهاد النكاح وانت من نتاج هذا السفاح

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  • يارذيل انك في ارذل العمر ويجب ان لا تذكر عمر المختار بلسانك النجس القذر يامكب القذورات اما السويحلي فأذكره بلسانك الملوث لالنجاسه فهو مات وهو في طريقه لغزو بني وليد تحت رايه ايطاليا كجندي من جنود ايطاليا الذي جدك علي الغرياني قد افتي في ذاك الزمن ان إطاعة ايطاليا تندرج تحت إطاعة ولي الامر ومن يركب عسكري مع ايطاليا لا شئ وابن عمك كاف الغرياني قد قاد بندة عاكف لمحاربة المجاهدين في برقه واما رمضان السويحلي فالتاريخ يذكره كان احد افراد حمله الي بني وليد تحت إمرة قائد أيطالي والخائن السويحلي مات في الطريق علي يد شخص في تصفية حساب شخصي بينهم فقرار رقم 7 قديم جدا لدي مصراته ضد بني وليد من زمن الاستعمال الايطالي الي زمن قرار رقم 7 فالحمله التي اتجهت الي بني وليد واحد قادتها السويحلي كان لكسر شوكة عبدالنبي بالخير لأجباره علي الاستلام ايطاليا فالسويحلي الذي تستشهد به قد يكون مات غير دين الاسلام لأنه كان غازي المسلمين ضمن جيش قائده الاعلي ضابط ايطالي فميتته العالم هو بها ربي فالظاهر الذي صوره لنا الاقدمون هو كهذا فلم اكن حاضر في ذاك الزمن حتي أجزم وانا كبقية البشر بالظاهر اما الله فهو الذي يعلم البواطن وما خفي منها

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  • هادا يدل علي أن أردوغان قرر انتهاك الهدنة لأن هدا العجوز الخرفان كلب الدم لا يقر بأي شيء إلا بأمر من أسياده الأتراك

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