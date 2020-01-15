تركيا تنفي إرسال مقاتلين غير نظاميين لدعم الوفاق

وزير الخارجية التركي ينفي إرسال بلاده مقاتلين غير نظاميين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وزير الخارجية التركي ينفي إرسال بلاده مقاتلين غير نظاميين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ولماذا اذا طلبتم من السراج ارسال طلب ارسال قوات وطلبتم من البرلمان التركى الموافقة على ارسال قوات فهل البرلمان التركى مختص بارسال مقاتلين من سوريا ام ان هذا التراجع بعدما رايتم رد الفعل المصرى والعين الحمراء وماذا لو فوض البرلمان المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسى بارسال قوات وهو قادر على ذلك كما رايت فى المناورة قادر 2020 وراينا فيها منظومات دفاع جوى يمكن خلال ساعات ان تصل برا الى طرابلس فى امان بينما طريقكم الى ليبيا مسدود من مصر واليونان وكفاية جنان
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