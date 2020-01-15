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تركيا تنفي إرسال مقاتلين غير نظاميين لدعم الوفاق

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير الخارجية التركي ينفي إرسال بلاده مقاتلين غير نظاميين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ولماذا اذا طلبتم من السراج ارسال طلب ارسال قوات وطلبتم من البرلمان التركى الموافقة على ارسال قوات فهل البرلمان التركى مختص بارسال مقاتلين من سوريا ام ان هذا التراجع بعدما رايتم رد الفعل المصرى والعين الحمراء وماذا لو فوض البرلمان المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسى بارسال قوات وهو قادر على ذلك كما رايت فى المناورة قادر 2020 وراينا فيها منظومات دفاع جوى يمكن خلال ساعات ان تصل برا الى طرابلس فى امان بينما طريقكم الى ليبيا مسدود من مصر واليونان وكفاية جنان

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