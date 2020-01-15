ماكرون يترك “الباب مفتوحا” لحضور مؤتمر برلين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، إنه سيتخذ في الأيام المقبلة قراره بشأن حضور مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية.

وأضاف ماكرون في تصريحات للصحفيين، أنه يرغب في أن يكون “مؤتمر برلين” مفيدا، في إشارة إلى تحقيق اختراق يؤدي إلى توافق بين الأطراف الليبية.

وأضاف الرئيس الفرنسي “هدفي أن نعقد اجتماعا مفيدا.. نحن ملتزمون تماما بالحد من النفوذ الخارجي وبمحاولة المصالحة قدر ما نستطيع”.

وكان ماكرون دعا إلى تعزيز التوافق الدولي في مؤتمر برلين المرتقب حول الأزمة الليبية، وندد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو أسبوعين، بالاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا.

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