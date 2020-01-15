الهدنة ومؤتمر برلين محور اجتماع سلامة وويليامز بالسراج

التقى، اليوم الأربعاء بطرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعملية وقف إطلاق النار، والمشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، والذي تلقى السراج دعوة من الحكومة الألمانية لحضوره، بحسب المنشور.