توجه لتفعيل المشاريع والمرافق بمطار بنينا

بحث رئيس الهيئة العامة للمواصلات في الحكومة الليبية الكابتن محمد عبدالقادر، في اجتماع مع عدد من المسؤولين، سبل تفعيل المشاريع والمرافق الخاصة بمطار بنينا الدولي.

وناقش الاجتماع الذي عقد في بنغازي بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، ومدير عام مصلحة الطيران المدني عبدالحميد البرعصي، ورئيس مصلحة المطارات صالح إشتيوي، ومدير عام المطار عبدالله الشافعي، الخطط الرامية إلى الاهتمام بمطار بنينا، وإمكانية إنشاء مهبط المطار والبرج وصالة المسافرين، إلى جانب موقف السيارات وشبكات المياه والصرف الصحي، والواجهة الرئيسية للمطار.

وتم الاتفاق على الانتهاء من الدراسات الفنية واعتمادها من قبل الجهات المختصة على أن يكون العمل في كافة المسارات بشكل متوازي، بما يكفل سرعة الإنجاز.

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