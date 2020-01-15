عجلة المدارس المتوقفة بحي الأندلس تعود للدوران

تابع وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق عادل جمعة، من خلال جولة ميدانية، استئناف الدراسة بعد توقفها لعدة أيام في عدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس.

وشملت جولة الوكيل التي رافقه فيها مراقب التعليم بالبلدية محمود الككلي، مدارس “الاتحاد – بيت المقدس – حسان بن ثابت – الاستقلال – قرجي)، واطلع جمعة على سير العملية التعليمية بالمنطقة بعد توقفها لمدة تجاوزت الـ10 أيام بسبب الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأكد مديرو المدارس أنها شهدت إقبالا كبيرا من التلاميذ فاق ما نسبته الـ70 في المئة من إجمالي الطلاب في أول يوم لاستئناف الدراسة.

وكان جمعة قد أعلن في وقت سابق استئناف الدراسة في بلديات (حي الأندلس – سوق الجمعة – تاجوراء – طرابلس المركز – عين زارة) بداية من تاريخ اليوم الأربعاء.

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