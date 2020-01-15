بالفيديو.. حريق هائل في تازربو يُهدد المنازل

اندلع حريق هائل في غابات النخيل ببلدية تازربو، صباح الأربعاء، أتى على آلاف أشجار النخيل وبات قريبا من المنازل بحوالي 200 متر.

ولم يستطيع جهاز الدفاع المدني السيطرة على الحريق بسبب وجود سيارة إطفاء واحدة لا تتمكن بمفردها من التعامل مع مثل هذه الحالات، فيما يناشد الاهالي الحكومة الليبية بسرعة التحرك لإخماد الحريق الذي يقترب شيئا فشيئا من مساكن المواطنين.

والتقطت كاميرا “218” مقاطع فيديو تظهر النيران الهائلة المشتعلة في النخيل وأشجار أخرى، في حين تعمل الرياح على تسريع انتشاره.

حياة | حريق تازربو بالفيديو | حريق هائل يلتهم آلاف الأشجار في تازربو#218NEWS Posted by 218NEWS on Wednesday, January 15, 2020

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