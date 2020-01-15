المشري يتهم هذا الشخص بعرقلة وقف إطلاق النار في ليبيا ويكشف عن مسارات “مؤتمر برلين”

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الأربعاء، أن سفارة الإمارات لدى موسكو ساهمت بقوة في عرقلة وقف إطلاق النار بليبيا.

وقال المشري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الليبية طرابلس، إن “أطرافا خليجية كانت حاضرة في مفاوضات وقف إطلاق النار بالعاصمة موسكو، ضمن وفد حفتر، من بينهم القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى روسيا، الذي كان أحد أسباب عرقلة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وأضاف أن “المقترح الروسي لوقف إطلاق النار كتب بصيغة لإرضاء الطرف المعتدي (في إشارة لقوات الجيش الوطني)”.

واستضافت موسكو الاثنين الماضي كلا من المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في جولة مفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في طرابلس.

وقال المشري إن “مسودة بيان مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، تتضمن العمل على 3 مسارات: سياسي واقتصادي وأمني”.

وأضاف: “طلب من حكومة الوفاق الوطني (في إطار مؤتمر برلين) أن تسمي 5 ضباط من أجل العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وفك الاشتباك مع قوات حفتر (الجيش الوطني)”.

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