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سلامة يعرب عن أمله في يُفضي مؤتمر برلين إلى إنها القتال في ليبيا وعودة النازحين إلى مناطقهم

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعرب الممثل الخاص غسان سلامة عن أمنياته في أن يفضي مؤتمر برلين القادم إلى وقف نهائي لإطلاق النار، مما يسمح بعودة آمنة للنازحين إلى منازلهم ومناطقهم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الممثل الخاص غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أجريا زيارة اليوم الأربعاء إلى مركز إيواء النازحين في مدرسة الغنيمي، منطقة بن عاشور.

وأضافت، أن سلامة وويليامز استمعا إلى هموم ومعاناة النازحين داخلياً جراء الاقتتال في طرابلس، مشيرة إلى أن سلامة استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود والدعم للنازحين.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر برلين الدولي برعاية الأمم المتحدة حول ليبيا يوم الأحد المقبل، وقد وجهت الحكومة الألمانية دعوات لشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا.

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  • مؤتمر برلين سيفضى الى خيبة امل راكبة جمل حيث تعودنا على ان متعوس الامم المتحدة يدعم الارهاب ويفسد اى بلد كما حدث فى الحديدة فى اليمن ويحاولوا مثله فى طرابلس بمنع الجيش الوطنى من القضاء على اخر معاقل الارهاب فتجد الامم المتحدة تدعم نقل دواعش وقاعدة من سوريا الى ليبيا ونقل اسلحة لهم علنا من تركيا رغم حظر توريد السلاح الى ليبيا والامم المتحدة فاشلة فى كل مكان ومبعوثيها متهمون بالفساد والرشوة

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