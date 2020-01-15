العبيدي : الخارجية المغربية أبدت استعدادها لتسهيل الإجراءات امام الطلاب الليبيين

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

15 January, 2020

قال مدير العلاقات العامة بالاتحاد العام لطلبة ليبيا رحيل العبيدي، أنه، وخلال مشاركته في فعاليات القمة الثامنة للطلاب والشباب الافريقي التى انعقدت، من العشرين الى الثالث والعشرين من ديسمبر المنقضي في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، ممثلا لاتحاد طلبة ليبيا، التقى محمد المثقال وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي بالمملكة المغربية ، ومدير وكالة التعاون الدولي بالمملكة المغربية

وقال العبيدي أن المثقال أكد استعداد وزارة الخارجية المغربية لفتح افآق التعاون مع الاتحاد العام لطلبة ليبيا كعضو مهم لدى اتحاد طلاب عموم افريقيا ، وان الخارجية المغربية حريصة على تسهيل الإجراءات امام الطلاب الليبيين الراغبين للدراسة في المملكة المغربية والتعاون مع الاتحاد العام لطلبة ليبيا في ذلك وفي المجالات الأخرى اهمهما المنح الدراسية

وأضاف العبيدي أن الاتحاد العام لطلبة ليبيا والذي ينضوي تحت مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح والحكومة الليبية المؤقت، سيقدم كافة الدعم للطلبة الليبيين في الساحة المغربية المغاربة الدارسين في ليبيا بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.