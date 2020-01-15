السلمي يطالب المجتمع الدولي بمنع نقل المقاتلين لليبيا

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مشددا على رفض قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الذي يُعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لليبيا.

وأكد السلمي في كلمة خلال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بالقاهرة، على تضامن البرلمان العربي مع الشعب الليبي، مرحباً بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وداعياً كافة الأطراف للالتزام به باعتباره خطوة هامة لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للازمة.

ونبه السلمي إلى “خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها”.

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