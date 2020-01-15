وسط حراك جزائري وإيطالي.. هدنة وقف إطلاق النار «تريح» جيران ليبيا

تنفس جيران ليبيا الصعداء منذ الإعلان عن بدء سريان وقف إطلاق النار في ليبيا مساء الأحد الماضي، بعدما جنبتهم الهدنة تداعيات حرب مريرة أجبرت الجزائر على تكثيف نشاطها الدبلوماسي مع لاعبين إقليميين لتثبت الهدنة، وذلك في وقت اعربت فيه تونس عن استيائها لإقصائها من مؤتمر برلين، فيما تسعى إيطاليا للحاق بالركب الروسي التركي بتقديم نفسها كوسيط ثالث محايد إلى جانبهما.

وتتجه الأنظار إلى برلين التي تستضيف مؤتمرًا دوليا لإيجاد تسوية سياسية للملف الليبي الأحد المقبل، عقب تعثر مفاوضات موسكو بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج؛ لحسم النقاط المتعلقة بالخلافات حول مسودة وقف إطلاق النار المقترحة من روسيا وتركيا والموقعة من جانب واحد، وترجمة بنودها إلى خطوات عملية، بعدما شهدت العملية خروقات منذ الأحد الماضي حيث ألزمتهم الوثيقة بهدنة دون شروط مسبقة والاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار.

وخلت مسودة وقف إطلاق النار من النص على سحب تركيا لقواتها، وتجاهلت مطلب عودة «الوفاق» إلى القيادة العامة قبل التوقيع على أي اتفاقيات أمنية، فضلًا عن تفكيك «الميليشيات» المسلحة بطرابلس، لتخرج أطراف دولية بانطباع حول وقوف أنقرة «حجر عثرة» أمام الاتفاق، والحاجة إلى طرف أكثر حيادية.

وفي هذا الإطار، تسعى روما استغلال لتقديم نفسها كطرف ثالث أكثر حيادية، فدعا وزير خارجيتها، لويغي دي مايو، إلى تشكيل آلية ثلاثية تضم كل من إيطاليا وتركيا وروسيا من أجل التوصل لحل للأزمة الليبية، موضحًا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا تدعم الاقتراح الإيطالي، وأن الوزيران اتفقا على ضمان تحقيق وقف إطلاق للنار دائم في ليبيا، والسعي من أجل نجاح مؤتمر برلين.

إيطاليا تنتهز ثغرات مفاوضات موسكو

وما شجع التقارب الإيطالي التركي، عدم توقيع لويغي على بيان إدانة تركيا في الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، واستضافته القاهرة الأسبوع الماضي.

وبفعل تشعب أدوار الأطراف الدولية والإقليمية غير المتجانسة، والتي لن تفوت فرصة لإعادة خلط الأوراق في ليبيا استمرت الدبلوماسية الجزائرية في تكثيف جهودها لتحقيق تسوية سلمية تأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء المصالح الرئيسية لليبيين.

وفي سياق المساعي الجزائرية، زار وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي أجندته تأكيد النهج السلمي لإنهاء الأزمة على أساس حوار شامل وقبل كل شيء السعي لتثبيت إطلاق نار دائم، خصوصًا وأن الأزمة الليبية شكلت أكثر هاجس على صعيد انعكاساتها الأمنية على الجزائر، ترجمه شروع الجيش الجزائري الثلاثاء، في تنفيذ التمرين التكتيتي «بركان 2020» بالذخيرة الحية في منطقة عين امناس على الحدود الليبية.

وبينما وافق الرئيس الجزائري على قبول حضور مؤتمر برلين بناء على دعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استاءت تونس من إقصائها وسط انتقادات رسمية وشعبية حول دواعي القرار، الذي سوف تستفسر عنه لدى الدولة المضيفة، كون تونس أكبر المتضررين من استمرار الأزمة الليبية.

وأرجع ملاحظون في تونس إقصائها إلى «اختيار السلطات العزوف والتقوقع عن دورها» في الملف الليبي إذ لم يكن من العادي إقالة وزير الخارجية دون التفكير في بديل ملء الفراغ.

وبمناسبة الذكرى التاسعة للثورة، دان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية نورالدين الطبوبي، «الحرب الأهلية في ليبيا التي يتقاتل فيها الأخوة، وترتع فيها الميليشيات والدواعش وأُمراء الحرب، وتقود فيها المخابرات الأجنبية حربًا بالوكالة للاستفراد بالسيطرة على مقدراتها وثرواتها وخاصة منها النفطية والغازية» حسب قوله.

استياء تونسي من الأحلاف المشبوهة

وندد الطبوبي بـ«التدخلات الأجنبية بالشأن الليبي ودعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدقُّ طُبولها من وراء البحار خدمة لمصالحها على حساب الشعب الليبي في تحدٍّ سافرٍ للأعراف والقوانين الدولية»، معبرًا عن «رفض الاتحاد تورط تونس في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها».

بالتوازي دعا الطبوبي السلطات إلى «رفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس إلى ممرّ للأسلحة أو قاعدة للاعتداء على الشعب الليبي أو معبر للدواعش نحو ليبيا الشقيقة أو ملاذ لهم»، وفق تعبيره.

من جانبه، نبه وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، في تصريح إعلامي، على هامش إشرافه على موكب احتفال بالذكرى التاسعة للثورة في 14 يناير، إلى أن تطور الأوضاع في ليبيا، والاستعداد لمجابهة كل طارئ على الحدود الشرقية للبلاد، يجب «ألا يلهينا عن التحديات المطروحة على الحدود الغربية مع الجارة الجزائر، خاصة وأن التضاريس غرب البلاد أصعب بكثير من تلك الموجودة على الحدود الشرقية مع ليبيا، فضلا عن تحرك العناصر الإرهابية بالجبال».

في المقابل فان تونس التي أقصيت من برلين تستعد للمشاركة في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا المقرر عقده في 25 من هذا الشهر في برازافيل ، عاصمة الكونغو.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، باتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، واعرب عن أمله في رؤية إمكانية وقف دائم للأعمال العدائية في الصراع الليبي، و دعا الطرفين إلى «ضمان ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية ، لا سيما في مناطق في طرابلس».

كما دعا فقي في بيان جميع أصحاب المصلحة إلى «تركيز جهودهم لمواصلة عملية السلام»، وذلك في وقت عبر فيه الاتحاد الأفريقي على الحاجة إلى عملية سياسية تقود نحو إنشاء نظام سياسي جديد في ليبيا، واعرب عن «قلقه العميق إزاء تدهور الوضع واستمرار معاناة الشعب الليبي».

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