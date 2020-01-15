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اوغلو يرد على انباء منح الجنسية للسوريين مقابل قتالهم في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

رد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على انباء منح الجنسية التركية لجنود الجيش الوطني السوري المعارض مقابل مشاركتهم في القتال الدائر في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في بث مباشر على قناة “سي إن إن تورك”، الأربعاء، متحدثاً حول السياسة الخارجية التركية.

وردا على أنباء حول منح الجنسية التركية لجنود الجيش الوطني السوري المعارض أو المال مقابل قتالهم في ليبيا، قال تشاووش أوغلو، إنها “عارية عن الصحة تماماً”.

وفي سياق آخر، شدد على أن الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الشرعية في ليبيا تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت تقريرا لمراسليها في إسطنبول وغازي عينتاب في تركيا، بيثان ماكرنان وحسين عكوش، قالا فيه إن ألفي مقاتل سوري تم إرسالهم أو سيصلون قريبا إلى ليبيا للدفاع عن حكومة طرابلس.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • الحمد لله ان الجنسيه التركيه لاتشرف اي شخص له كرامه و شرف. تركيا دولة المثليين و الشواذ و العاهرات و الزناء و اللواط و الخمر اكيد فيه من يتمني هذه الجنسيه القذره لانهم من هذه النوعيه زي الذيوث السراج و الخنزير المشري و شيبة النحس البغل سحاله ( سياله )

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    • احسدك يا طروم على هذه الثقافة العالية (من خلال ما تكتب) والاخلاق التي تنم عن اصلك، حفظ الله ليبيا واهلها

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