اوغلو يرد على انباء منح الجنسية للسوريين مقابل قتالهم في ليبيا

رد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على انباء منح الجنسية التركية لجنود الجيش الوطني السوري المعارض مقابل مشاركتهم في القتال الدائر في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في بث مباشر على قناة “سي إن إن تورك”، الأربعاء، متحدثاً حول السياسة الخارجية التركية.

وردا على أنباء حول منح الجنسية التركية لجنود الجيش الوطني السوري المعارض أو المال مقابل قتالهم في ليبيا، قال تشاووش أوغلو، إنها “عارية عن الصحة تماماً”.

وفي سياق آخر، شدد على أن الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الشرعية في ليبيا تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت تقريرا لمراسليها في إسطنبول وغازي عينتاب في تركيا، بيثان ماكرنان وحسين عكوش، قالا فيه إن ألفي مقاتل سوري تم إرسالهم أو سيصلون قريبا إلى ليبيا للدفاع عن حكومة طرابلس.

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