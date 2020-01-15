إحياء الذكري الـ 91 لترحيل أهالي هون إلى مدن الساحل

أحيت رابطة أحفاد المجاهدين بمدينة هون مساء الأربعاء، الذكري 91 ( الجلوة ) لترحيل أهالي هون، في 15 يناير عام 1929 من قبل القوات الايطالية الغازية الى مدن الساحل تمهيدا لنفيهم للجزر الإيطالية النائية.

أقيمت احتفالية بهذه المناسبة أمام مقر الحاكم العسكري الإيطالي آنذاك ( الكوماندو)، ألقيت خلالها عددا من الكلمات التي استذكرت تلك الحادثة المؤلمة لترحيل الاهالي وسط ظروف قاسية ومعاناة العجائز من الرجال والنساء والأطفال، والأمراض التي انتشرت بينهم نتيجة الرحلة الطويلة والطقس البارد مئات الكيلومترات عبر الصحراء الى الساحل الليبي.

وجسّد أطفال المدارس في عروض تمثيلية مشاهد عملية الترحيل والمعاملة اللا إنسانية ومشاهد الاعتداء الجسدي واللفظي التي مورست ضد الأهالي رجالا ونساءً.

وشاركت فرقة الكشافة النحاسية، والشباب الفرسان بعروض بلباسهم الليبي التقليدي في تلك الفترة الزمنية، كما ألقيت القصائد الشعرية التي مجدت تاريخ نضال وجهاد الليبيين، خصوصا في معركة قارة عافية التى تعرضت فيها القوات الايطالية الغازية لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

حضر الاحتفالية جمع من أحفاد المجاهدين وأهالي هون وعدد من ممثلي المؤسسات المدنية والرسمية وشباب الكشافة والشعراء الشعبيين.