السراج يبحث مع سلامة «سير وقف إطلاق النار»

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسير وقف إطلاق النار جنوب طرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن اللقاء الذي عقد بمكتب السراج بطرابلس، تطرق كذلك إلى آخر الترتيبات لمؤتمر برلين المزمع انعقاده الأحد المقبل، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا بدأ سريانها منذ مساء الأحد الماضي، واستضافت العاصمة الروسية موسكو في اليوم التالي الأطراف الليبية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وبينما وقع وفد حكومة الوفاق على الاتفاق، غادر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر العاصمة الروسية دون التوقيع، وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن «المشير خليفة حفتر يحتاج إلى يومين لدراسة الوثيقة».

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