لودريان: الجهود الروسية للتوسط لوقف لإطلاق النار في ليبيا لم تكن حاسمة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الجهود التي تبذلها روسيا للتوسط في وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لم تكن حاسمة.

وحث لودريان أمام جلسة برلمانية اليوم الأربعاء، جميع الأطراف، بمن فيها الداعمون الأجانب، إلى دعم وقف لإطلاق النار في ليبيا قبيل محادثات رئيسية (مؤتمر برلين) يوم الأحد المقبل، وفق ما نشرت رويترز.

وقال لودريان: “لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري… أُعلن وقف لإطلاق النار. ساد الهدوء، لكن المناقشات في موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل طرف احترام الهدنة لأن ذلك ضروري لمؤتمر برلين يوم الأحد”.

وألقى وزير الخارجية الفرنسي، باللائمة على تركيا خاصة في خطواتها العسكرية الحديثة مع السلطات في ليبيا، معتبرا ذلك انتهاكا واضحا لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكانت موسكو قد احتضنت الإثنين الماضي محادثات لإقناع طرفي الصراع في ليبيا بالتوقف عن إطلاق النار، انتهت بمغادرة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر دون التوقيع على وقف إطلاق النار، في حين وقعت عليها حكومة الوفاق الوطني فقيادة فائز السراج.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا برعاية الحكومة الألمانية والأمم المتحدة يوم الأحد المقبل، وقد وجهت الحكومة الألمانية دعوات لشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا.

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