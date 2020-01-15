قائد عسكري تركي لقوات الوفاق والمسلحين السوريين..تعرف عليه

كشفت وسائل إعلام تركية محلية، أنه تقرر تعيين قائد عسكري برتبة عميد، يُدعى، خليل سويصل، لتدريب قوات حكومة الوفاق والمجموعات المنضوية تحتها، إضافة إلى المسلحين السوريين الذين يتم نقلهم إلى ليبيا.

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، في تصريحٍ صحفي، أنَّ فريقاً تركياً لتدريب قوات حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، متواجد الآن في ليبيا، مضيفا: “لا يمكننا القول إنَّ وقف إطلاق النار انهار، هذا التأويل سابق لأوانه”

تولى خليل سويصل مهمة تدريب فصائل المعارضة السورية المدعومة تركياً في شمال سوريا، وشارك في عملية درع الفرات شمال سوريا، وكان قائدا لفرقة مشاة تُسمى “سيرناك ” بتركيا، وقائدًا للواء الثالث في القوات الخاصة التركية.

كذلك، كان خليل، ضمن القوات التي عملت على مواجهة محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، عن وصول ألفي مقاتل سوري إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف الميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر سورية موجودة في ليبيا وسوريا وتركيا قولها إن ألفي مقاتل سوري سافروا من تركيا وسيصلون قريبًا للقتال في ساحات القتال في ليبيا، في تطور غير مسبوق يهدد بزيادة تعقيد الحرب الأهلية المستعصية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وجاء الانتشار بعد موافقة تركيا الشهر الماضي على مساعدة فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق، في مواجهة حملة استمرت لشهور من قبل الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.