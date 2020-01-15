اخبار ليبيا الان

قائد عسكري تركي لقوات الوفاق والمسلحين السوريين..تعرف عليه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت وسائل إعلام تركية محلية، أنه تقرر تعيين قائد عسكري برتبة عميد، يُدعى، خليل سويصل، لتدريب قوات حكومة الوفاق والمجموعات المنضوية تحتها، إضافة إلى المسلحين السوريين الذين يتم نقلهم إلى ليبيا.

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، في تصريحٍ صحفي، أنَّ فريقاً تركياً لتدريب قوات حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، متواجد الآن في ليبيا، مضيفا: “لا يمكننا القول إنَّ وقف إطلاق النار انهار، هذا التأويل سابق لأوانه”

تولى خليل سويصل مهمة تدريب فصائل المعارضة السورية المدعومة تركياً في شمال سوريا، وشارك في عملية درع الفرات شمال سوريا، وكان قائدا لفرقة مشاة تُسمى “سيرناك ” بتركيا، وقائدًا للواء الثالث في القوات الخاصة التركية.

كذلك، كان خليل، ضمن القوات التي عملت على مواجهة محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، عن وصول ألفي مقاتل سوري إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف الميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر سورية موجودة في ليبيا وسوريا وتركيا قولها إن ألفي مقاتل سوري سافروا من تركيا وسيصلون قريبًا للقتال في ساحات القتال في ليبيا، في تطور غير مسبوق يهدد بزيادة تعقيد الحرب الأهلية المستعصية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وجاء الانتشار بعد موافقة تركيا الشهر الماضي على مساعدة فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق، في مواجهة حملة استمرت لشهور من قبل الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أيها الابطال الليبيون….يا أحفاد عمر المختار أعلموا أن عصابة الإخوان و إرهابيهم..مجرد كلاب مسعورة لا علاج لهم إلا القتل و الدعك و السحق…لا حوار مع هؤلاء المصابون بالسعار العقلى و الشذوذ النفسى…
    قتلهم فيه ثوااااب عظيم و قربى الى الله العلى الكبير…و تذكروا ثبتكم الله حديث رسولنا الأكرم فى شأن هؤلاء الخوارج كلاب أهل النار…..طوبى لمن قتلهم و طوبى لمن قتلوه….
    أيها الليبيون الأحرار انتفضوا فى كل شبر فى ليبيا الحبيبة على قلب رجل واحد دعما لقواتكم المسلحة الباسلة لتحرير عاصمتكم و باقى المدن التى ترزح تحت نير الاحتلال الارهابى العثمانى الكريه….
    و اعلموا أن كل احرار مصر (و ما اكثرهم) قلوبهم معكم و جيشهم معكم حتى تمام النصر بإذن الله العلى الكبير…
    و الله أكبر فوق كل كبير

    رد