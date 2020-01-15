بلدي شحات يعلن الخميس عطلة بكافة المدارس

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات حسين بودرويشة، اليوم الخميس عطلة بكافة المدارس التعليمية في البلدية، وذلك بعد ساعات من إعلان مديرية أمن المدينة حالة الطوارئ؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في غرق عدد من المنازل والطرق الرئيسية.

وحذرت المديرية في تصريح صحفي، المواطنين من وجود مستنقعات من مياه الأمطار علي جوانب الطريق، وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه من أضرار في الطريق العام، وطالبت المواطنين بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر معاناة المواطنين في بلدية شحات جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة، محملين المجلس التسييري مسؤولية تردي البنية التحتية والأوضاع في البلدية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، الأربعاء، في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسية، فيما غرقت بعض المنازل بحي وادي العيش.

ويجري جهاز الإسعاف والطوارئ بشحات حاليًا جولات ميدانية لإجلاء عدد من الأسر العالقة في منازلهم التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة، كما يسعى المتطوعون والدفاع المدني إلى فتح ممرات للمركبات الآلية بالشوارع الرئيسيّة نتيجة انسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار.

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