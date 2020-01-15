ماكرون يعبر عن رغبته في أن يكون اجتماع برلين “مفيدا” بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رغبته في أن يكون مؤتمر برلين لبحث الأزمة في ليبيا مفيدا، مشيرا إلى أنه سيقرر خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيحضر الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وقال ماكرون للصحفيين اليوم الأربعاء: إن “هدفي أن نعقد اجتماعا مفيدا… نحن ملتزمون تماما بالحد من النفوذ الخارجي وبمحاولة المصالحة قدر ما نستطيع”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقد حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام جلسة برلمانية اليوم الأربعاء، جميع الأطراف بمن فيها الداعمون الأجانب، إلى دعم وقف إطلاق النار في ليبيا قبيل محادثات رئيسية (مؤتمر برلين) يوم الأحد المقبل، على حد قوله.

وكانت موسكو قد احتضنت الإثنين الماضي محادثات لإقناع طرفي الصراع في ليبيا بالتوقف عن إطلاق النار، انتهت بمغادرة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر دون التوقيع على وقف إطلاق النار، في حين وقعت عليها حكومة الوفاق الوطني فقيادة فائز السراج.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا برعاية الحكومة الألمانية والأمم المتحدة يوم الأحد المقبل، وقد وجهت الحكومة الألمانية دعوات لشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا.

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