عمليات الكرامة: مقتل سوريين اثنين وسط طرابلس في عملية نوعية قام بها الأهالي

أعلنت عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي عن مقتل سوريين اثنين وسط العاصمة طرابلس في عملية نوعية قام بها الأهالي .
تعليقات
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نعم يا ابطال الشعب الليبي ياهل طرابلس اجعلوا ليبيا قبرهم وماواهم الاخير
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اتمنى من الجميع التعامل معهم كمجرمين مرتزقة وقتلهم بكل الوسائل بما فى ذلك دس السم لهم من مبيدات حشرية متوفرة فى الاسواق ووضعها لهم فى الطعام او العصير وتقديمها لهم فى اى تجمع لهم او فى الشارع
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من نوعية خناقه في الشارع مثلا …. لو كده يبقي محتاجين حاجه بتاع عشر سنين بالمستريح
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على طريقة افلام زمان فى قتال الانجليز كانت المقاومة الشعبية تتفنن فى قتل الانجليز منها تشترى كلب التى كان يقولها الفنان حسن يوسف ثم يتم استدراج المحتل وقتله وهنا المطلوب ذبح وقتل اكبر عدد من الكلاب التركية بوسائل مختلفة من انواع الجهاد
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على يد المرتزقة السودانين التابعين لعصابات المجرم حفتر
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ماذا لو كان هؤلاء السوريان من المقيمين و ليسوا من المقاتلين!
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وأعلن الجيش الليبي لحكومة الوفاق الوطني والمعترف بها دوليًا بان من وراء قتلهم هم مجموعة شباب السودان مرتزقة تابعين لعصابات المجرم حفتر
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