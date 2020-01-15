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عمليات الكرامة: مقتل سوريين اثنين وسط طرابلس في عملية نوعية قام بها الأهالي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي عن مقتل سوريين اثنين وسط العاصمة طرابلس في عملية نوعية قام بها الأهالي .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اتمنى من الجميع التعامل معهم كمجرمين مرتزقة وقتلهم بكل الوسائل بما فى ذلك دس السم لهم من مبيدات حشرية متوفرة فى الاسواق ووضعها لهم فى الطعام او العصير وتقديمها لهم فى اى تجمع لهم او فى الشارع

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  • على طريقة افلام زمان فى قتال الانجليز كانت المقاومة الشعبية تتفنن فى قتل الانجليز منها تشترى كلب التى كان يقولها الفنان حسن يوسف ثم يتم استدراج المحتل وقتله وهنا المطلوب ذبح وقتل اكبر عدد من الكلاب التركية بوسائل مختلفة من انواع الجهاد

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  • وأعلن الجيش الليبي لحكومة الوفاق الوطني والمعترف بها دوليًا بان من وراء قتلهم هم مجموعة شباب السودان مرتزقة تابعين لعصابات المجرم حفتر

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