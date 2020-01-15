طقس ليبيا: استمرار الامطار الغزيرة بهذه المناطق الليلة ويوم الخميس

اشارت توقعات خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا ان الاجواء تشهد سحب رعدية على اجزاء من الجبل الاخضر وخلايا قوية جنوب البطنان وغرب الجغبوب، مع امطار غزيرة متوقعة ببعض مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب التقارير فإن السحب كثيفة وممطرة على فترات بسهل بنغازي واحدابيا وغربا الى سرت ومصراتة، وبالساحل الغربي والمرتفعات بداية استقرار الاجواء وبالتدريج مع ذلك احتمال لتساقط زخات متفرقة الليلة، فيما يكون الطقس بالوسط والجنوب طقس غائم جزئياً.

وفي التفاصيل فإن التوقعات تشير إلى كميات ممتازة من الأمطار خلال هذه الليلة ويوم الخميس بأقصى الشمال الشرقي والمناطق الشرقية من الجبل الأخضر قد يتجاوز مجموعها 70 مليمتر بمنطقة البطنان، وتشمل أيضاً فرص الأمطار المتفرقة باقي مناطق الشمال الشرقي بالإضافة إلى الخليج والجفرة والساحل الغربي الممتد من شرق طرابلس حتى مصراتة مع كميات متفاوتة أقصاها في حدود 10 مليمتر.

ووفقا للتقارير تبقى درجات الحرارة منخفضة بعموم البلاد خصوصاً بالمناطق الجبلية، والرياح تميل للنشاط بالخليج وشرق البلاد وتتراوح بين الخفيفة والمعتدلة بباقي الجهات.

فيما يكون البحر مائل للاضطراب بالساحل الغربي مع ارتفاع موج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، ومضطرب بالخليج والسواحل الشرقية مع موج يتراوح ارتفاعه من 2 إلى 3 متر.

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