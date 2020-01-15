بعد عودته من موسكو .. لقاء لـ “حفتر” بالفعاليات الرسمية والشعبية -((صور))

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع عدد من ضباط الجيش الوطني والقيادات العسكرية من أركانات وهيئات وإدارات ووحدات وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية ووزاراء من الحكومة المؤقتة وممثلي المجالس البلدية والمؤسسات ومشائخ وأعيان القبائل الليبية وممثلين عن فئات المجتمع الليبي- حسب ما نقلت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

يأتي هذا اللقاء فور وصول المشير خليفة حفتر إلى بنغازي قادماً من رحلته التي شملت موسكو ومحطات أخرى حيث كانت الوفود الرسمية والشعبية في استقباله على أرض المطار .

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