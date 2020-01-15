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بعد عودته من موسكو .. لقاء لـ “حفتر” بالفعاليات الرسمية والشعبية -((صور))

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع عدد من ضباط الجيش الوطني والقيادات العسكرية من أركانات وهيئات وإدارات ووحدات وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية ووزاراء من الحكومة المؤقتة وممثلي المجالس البلدية والمؤسسات ومشائخ وأعيان القبائل الليبية وممثلين عن فئات المجتمع الليبي- حسب ما نقلت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

يأتي هذا اللقاء فور وصول المشير خليفة حفتر إلى بنغازي قادماً من رحلته التي شملت موسكو ومحطات أخرى حيث كانت الوفود الرسمية والشعبية في استقباله على أرض المطار .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا هو الإجراء الصحيح ان يقدم المشير رؤيته لليبيين و يناقشهم فيها. اي لم يفرض عليهم اي وضع سياسي.

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