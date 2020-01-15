نقل 22 مهاجرًا من طبرق إلى بنغازي لإعادتهم إلى بلادهم

أعلن مكتب الهجرة غير الشرعية في طبرق، الأربعاء، عن نقل 22 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية السودانية إلى مكتب الهجرة في مدينة بنغازي استعدادًا لإعادة ترحيلهم إلى بلادهم.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق في بيان، إن هؤلاء المهاجرين قدموا إلى ليبيا عن طريق مصر عبر منفذ إمساعد البري، ولفت إلى استضافتهم بمركز إيواء طبرق، وذلك قبل نقلهم إلى مكتب الهجرة في بنغازي استعدادًا لترحيلهم إلى بلادهم.

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يشار إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين هبط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 20219، إلى 7036 مهاجرا، مقارنة بـ12365 مهاجرا في الفترة نفسها من العام 2018، بنسبة تراجع 43.1%. وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في أكتوبر الماضي، إن القوات البحرية نجحت في إنقاذ 6835 مهاجرًا خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ11952 مهاجرًا العام 2018، بنسبة تراجع 42.8%، بينما تم انتشال 11 جثة مقارنة بـ88 جثة في 2018، بانخفاض 87.5%.

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