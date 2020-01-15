الأمم المتحدة تعلن مشاركة الأمين العام في مؤتمر برلين حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت الأمم المتحدة، عن مشاركة أمينها العام أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر برلين الدولي رفيع المستوى الذي يُعقد في العاصمة الألمانية يوم الأحد المقبل، لبحث الأزمة في ليبيا ودعم جهود المصالحة بين الأطراف الليبية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: إنه الأمين العام سيتوجه إلى برلين للمشاركة في المؤتمر حول ليبيا الذي تستضيفه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد القادم، وسيرافقه ممثله الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، وسيعود إلى نيويورك مساء الإثنين”.

وأفاد دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام أرجأ أعمالا وزيارات أخرى كانت على جدول أعماله للتوجه إلى برلين، في إشارة منه إلى أهمية المؤتمر.

وردّا على أسئلة الصحفيين بشأن رسالة الأمين العام لطرفي الصراع في ليبيا، أجاب دوجاريك قائلا: “إن رسالة الأمين العام لجميع الأطراف الليبية هي الالتزام بوقف إطلاق النار والتوقف عن القتال وإعادة الالتزام بعملية سياسية”.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أعلن في سبتمبر الماضي عن شروعه بحملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية من شأنه أن يسهم من خلال رسالة لا لبس فيها في إنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية في البلاد.

وأعرب سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن في خريف العام الماضي، عن امتنانه بوجه خاص لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة القوية التي وجّهَتها من خلال دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة والفاعلين الإقليميين ذوي الصلة بالنزاع في ليبيا، ولإقرارها بأن الحل السياسي وحده يمكن أن يضمن استقرار ليبيا.

وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعماء تركيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد المقبل في القمة دولية من أجل الأزمة الليبية، عقب مباحثات احتضنتها العاصمة الروسية موسكو الإثنين الماضي، فشلت فيها لإقناع الأطراف المتحاربة في ليبيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

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